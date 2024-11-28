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ياسين بعد لقائه ميقاتي: نقاشنا تركّز على ثلاث نقاط... وسلسلة لقاءات لميقاتي
أخبار لبنان
2024-11-28 | 04:56
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ياسين بعد لقائه ميقاتي: نقاشنا تركّز على ثلاث نقاط... وسلسلة لقاءات لميقاتي
أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّه عرض الواقع الإنساني الحاليّ في اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومجموعة من مدراء الطوارئ في المنظمات التابعة للامم المتحدة واللجان المشتركة والمنظمات والهيئات الأنسانية الدولية.
وقال، بعد الاجتماع، في السرايا: "خلال 66 يومًا كنّا نعمل في نظام وبرنامج استجابة مشترك بين المنظمات الانسانية ومنظمات الأمم المتحدة على رأسها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والحكومة اللبنانية ممثلة بلجنة الطوارئ الحكومية."
ولفت إلى وجود تعاون مع العديد من المنظمات والهيئات الانسانية والجمعيات، إضافة إلى العمل المنسّق مع المحافظين وغرف عمليات الطوارئ وغرف عمليات ادارة الطوارئ في المحافظات.
وأوضح أنّ النّقاش تركّز على ثلاث نقاط أساسية: طريقة نقل المساعدات الإنسانية، التي كانت موجودة في مراكز الايواء، التي بلغ عددها 1100 مركز إلى المناطق التي عاد إليها الأهالي وتحديدًا في محافظتي الجنوب والنبطية وفي البقاع والبقاع الغربيّ وبعلبك - الهرمل وفي الضاحية الجنوبية في محافظة جبل لبنان.
كما أوضح أنّ النقطة الثانية هي طريقة انتقال هذه المساعدات للناس، الذين عادوا إلى منازلهم ودعمهم في أماكن وجودهم أي المناطق التي نزحوا منها.
أمّا النقطة الثانية، فـ"هي طريقة دعم الخدمات العامة وخدمات مؤسسات الدولة، أي مؤسسات المياه، الصحة، التعليم، النظافة ورفع النفايات، كذلك الأمور، التي تتعلق بالبنية الأساسية في القرى والمدن التي تعود اليها الناس خصوصًا في ظل الدمار في هذه المناطق.
وشدّد على الحاجة لأن تستمر هذه الخدمات في المناطق وأن تتحسن، أي كل ما يتعلق بالخدمات العامة والاجتماعية التي يمكن أن تتأمن لهؤلاء الناس الذين عادوا إلى مناطقهم.
وقال: "النقطة الثالثة هي موضوع الدعم الماليّ."
وأضاف: "بعد مؤتمر باريس نعمل على متابعة التعهدات التي قامت بها الدول والتي هي بحدود 775 مليون دولار للشق الانسانيّ والإغاثيّ وهذا يجب أن يستمر من الآن حتى الاشهر الأربعة المقبلة على أقل تقدير."
كذلك، اجتمع ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، لعرض نتائج الاتصالات الديبلوماسية في شأن الوضع في لبنان وقرار وقف اطلاق النار.
وأثنى على الدور الكبير الذي قامت به البعثات الديبلوماسية في الخارج لشرح الموقف اللبنانيّ والضغط لوقف العدوان الإسرائيليّ على المناطق اللبنانية.
واجتمع بوزير الإعلام زياد مكاري وعرض معه شؤون وزارته.
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