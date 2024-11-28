رئيس بلدية النبي شيت: 50 وحدة سكنية تقريبا تعرضت لتدمير كلي و260 لتدمير جزئي

كشف رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي أن 50 وحدة سكنية تقريبا تعرضت لتدمير كلي و260 وحدة سكنية تعرضت لتدمير بشكل جزئي جراء العدوان الإسرائيلي.



وأشار في حديث للـLBCI، الى أن النبي شيت تعرضت لـ110 غارات إسرائيلية، معلنا أن عدد الشهداء بلغ 54 شهيدا بينهم 18 شهيدا من المدنيين بالإضافة الى سقوط 8 جرحى.



وأكد أن البلدية كانت تقوم بدورها على أكمل وجه في ظل القصف.