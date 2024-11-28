أدرعي: رصدنا وصول عدد من المشتبه فيهم إلى عدة مناطق في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي رصد وصول عدد من المشتبه فيهم - بعضهم كانوا يستقلون مركبات - إلى عدة مناطق في جنوب لبنان.



واعتبر، عبر اكس، أنّ ذلك يشكّل خرقًا للاتفاق.



وأكّد أنّ القوات الإسرائيليّة أطلقت النار صوبهم.



وكتب: "قواتنا منتشرة في منطقة جنوب لبنان تطبق كل خرق لاتفاق وقف إطلاق النار."