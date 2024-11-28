رئيس بلدية دير ميماس للـLBCI: الجيش الإسرائيليّ يعتبر أنّه دخل القرية لكنّه بالحقيقة دخل أطرافها وليس داخلها

أكّد رئيس بلدية دير ميماس جورج نكد أنّ إسرائيل لا تفرّق بين دين وآخر ولا تحترم أحدًا.



وشدّد للـLBCI، أنّ الجيش الإسرائيليّ يعتبر أنّه دخل القرية، لكنّه بالحقيقة دخل أطرافها وليس داخلها.



ولفت إلى أنه حوالى 150 عائلة نزحت في بداية النزوح.



وقال: "قريتنا منشود لها بوطنيتها وليس صحيحًا ما يُعتبر عن أنّ دير ميماس متعاطفة مع إسرائيل لأنّها مسيحية."