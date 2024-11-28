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الجيش اللبنانيّ: الوحدات العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار لبنان
2024-11-28 | 05:54
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الجيش اللبنانيّ: الوحدات العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
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الجيش اللبنانيّ: الوحدات العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

باشرت الوحدات العسكرية بتنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة، في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. 

وأعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان، أنّ هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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