رئيس بلدية الغبيري للـLBCI: الدولة يجب أن تكون "أب المواطن" بالضاحية الجنوبية

دعا رئيس بلدية الغبيري معن خليل القوى الأمنية الى لعب دورها ومحاسبة مطلقي النار.



وعلق في حديث للـLBCI على مشهد اطلاق النار فور دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، قائلا: "تصرف معيب ومخجل. والناس لم تنسى صوت الانفجارات حتى تعود لتسمع صوت الرصاص".



وشدد على أن الدولة، بهذا الوضع، يجب أن تكون "أب المواطن" بالضاحية الجنوبية. وقال: "القوى الأمنية يجب أن تكون بالضاحية الجنوبية قبل الأهالي وتنتظر دخولهم لتتمكن من ضبط الأوضاع وتكون موجودة لمنع أي ظهور مسلح".