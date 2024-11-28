خلال اتصال مع بو حبيب... وزير الخارجية الإيراني يؤكد دعم الجيش اللبناني

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، إتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي أعرب عن إرتياح ودعم إيران لوقف إطلاق النار في لبنان.



وقد شكره الوزير بوحبيب على الموقف الإيراني، آملا بإستمرار الدعم لتطبيق الترتيبات المتفق عليها وفقا لقرار مجلس الامن ١٧٠١.



كما أكد الوزير عراقجي دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته وعديده كي يتمكن من حفظ الأمن والاستقرار جنوب نهر الليطاني.



وقد توافق الوزيران أيضا على أهمية استقرار وبسط سلطة الدولة السورية على كامل أراضيها.