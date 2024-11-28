البيسري عاد الجرحى العسكريين وأشاد بتضحياتهم في وجه هذه الاعتداءات الهمجية

عاد المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، برفقة وفد من ضباط المديرية، العسكريين الجرحى الذين أصيبوا جراء الاعتداءات الاسرائيلية على مراكز الأمن العام الحدودية.



وتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة الى عائلاتهم ومراكز عملهم، مشدداً على "وقوف المديرية بجانبهم". وأشاد "بتضحياتهم في وجه هذه الاعتداءات الهمجية.