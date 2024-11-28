بشير خضر للـLBCI: قلعة بعلبك بخير وننتظر تقييم وزارة الثقافة



أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن "قلعة بعلبك بخير وهناك معالم أثرية تبعد 100 متر عن موقع سقوط الصواريخ متضررة بشكل خفيف وننتظر تقييم وزارة الثقافة لمعرفة حجم الاضرار".



وشدد على أن "ما يهمنا هو اعادة الحياة اليومية الى طبيعتها باسرع وقف ممكن".