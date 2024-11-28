هذا ما أقرّه مجلس النواب خلال جلسته التشريعية...

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم، اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد وما فوق بعد صيغة تلاها وأعدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعارضها خمسون نائبا: هم كتلة "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "الاعتدال الوطني" و"نواب التغيير" و"اللقاء الديموقراطي"، مطالبين بأن تكون شاملة.



كذلك، أقر مجلس النواب اقتراح قانون معجلا مكررا يتعلق بتعديلات على قانون القضاء العدلي أي التمديد سنة للقضاء الأعلى.



كما أقر اقتراحات قوانين بعد دمجها سويا بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وآخر يتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة معدلا.



وقد غاب عن الجلسة نواب "التيار الوطني الحر".