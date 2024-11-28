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أمين عام المدرسة الرقمية: نقوم بعمل ميداني بمسارين... ونعمل على تحديث الخطة وفقا للتطورات
أخبار لبنان
2024-11-28 | 09:37
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أمين عام المدرسة الرقمية: نقوم بعمل ميداني بمسارين... ونعمل على تحديث الخطة وفقا للتطورات
أعلن أمين عام المدرسة الرقمية - مبادرات محمد بن راشد ال مكتوم العالمية وليد آل علي أنه بالتنسيق مع وزارة التربية والجهات المعنية في لبنان، لدينا عمل ميداني وسريع للمساعدة وهناك مسارين، مسار دعم التعليم الرقمي حيث سنوفر المحتوى التعليمي عبر منصة تم تصميمها خصيصا والمسار الثاني هو مسار دعم التعليم في مراكز النزوح وقد بدأنا تنفيذه في 42 مركز و11700 طالب بدأوا يتعلمون".
ولفت الى اننا "ننسق مع المعنيين لتحديث الخطة بشكل مستمر نظرا لتسارع الاحداث والهدف الرئيسي الاستمرار في التعليم وتوفير الاحتياجات الاساسية بسبب النزوح".
وقال: "نستهدف الوصول الى 40 الف طالب وقريبون من الوصول الى هذا العدد".
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