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ميقاتي عرض مع لودريان للاستحقاق الرئاسي

أخبار لبنان
2024-11-28 | 10:42
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ميقاتي عرض مع لودريان للاستحقاق الرئاسي
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ميقاتي عرض مع لودريان للاستحقاق الرئاسي

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في الوضع في لبنان بعد التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، وتركز البحث على موضوع اولوية انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال لودريان على انه: "بعد كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من "إن استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير، أردت القيام بهذه الجولة لاستطلاع الاوضاع والبحث مع مختلف الاطراف في امكان التفاهم على انتخاب رئيس، خصوصا وان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة انتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل". 

اتصالات

كما تلقى ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي عبّر عن دعمه للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، والاستعداد لبذل كل جهد لتعزيز استقرار الوضع اللبناني. 

الى ذلك، تلقى اتصالا من رئيس وزراء ايرلندا سيمون هاريس الذي عبّر عن تضامنه مع لبنان في المرحلة الدقيقة التي يشهدها لبنان. 

وجدد ميقاتي التعبير عن تقدير لبنان لاصرار ايرلندا على مواصلة قوات اليونيفيل مهامها في الجنوب بالتعاون مع الجيش.

أخبار لبنان

لودريان

للاستحقاق

الرئاسي

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