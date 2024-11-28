بري تلقى إتصالًا من ماكرون

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله عرض الأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التي انتهجها لبنان في مساري وقف إطلاق النار والتحرشات الإسرائيلية، كذلك التحضيرات للإنتخابات الرئاسية.