جنبلاط بحث مع لودريان في اتفاق وقف النار والإستحقاق الرئاسي

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.



وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار والاستحقاق الرئاسي.