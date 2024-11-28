الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حايك تفقد أضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيًا والمطلوب مؤازرة من إتحاد بلديات القضاء
أخبار لبنان
2024-11-28 | 13:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
حايك تفقد أضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيًا والمطلوب مؤازرة من إتحاد بلديات القضاء
تفقد مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الاضرار التي لحقت بمحطات وشبكات الكهرباء في صور وضواحيها، بحضور النائب علي خريس.
وبعد الجولة على الشبكات المتضررة، قال حايك: "هناك اضرار كبيرة لحقت بالشبكة، وثمة خطة للمؤسسة في كافة المناطق اللبنانية لا سيما في الجنوب، هدفها الاول تصليح الخطوط في الجنوب التي توصل محطات التحويل. وهنا أحيي زملائي الذين كانوا إلى جانبي، على الجهود التي بذلوها من خلال الورش التي بدأت بالعمل في كل المناطق وأسفرت عن عودة التيار اليها تدريجيا بما فيها مدينة صور".
وأشار إلى أننا "طلبنا من اتحاد بلديات صور ورئيسه حسن دبوق المساعدة في تحديد الأولويات، سواء لمضخات المياه او للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم".
وأكد أن "التيار الكهربائي سيعود الى حاصبيا مطلع الأسبوع المقبل. وقد أجرينا مسحًا لخط النبطية الزهراني المتضرر بشكل كبير. كما تبلغت من شركات الخدمات بخصوص المسح على خط السلطانية وادي جيلو، أنه ليس باستطاعتنا الدخول الى منطقة السلطانية حتى الطيبة بسبب الأوضاع الامنية".
وعن الفترة المطلوبة لاعادة التغذية بالتيار، قال حايك: "التيار سيعود تدريجيًا، ومن المهم توفر المؤازرة من اتحاد بلديات قضاء صور لتسهيل أمور المواطنين خصوصا في المرحلة الاولى".
ولفت إلى أن "هناك اضرار كبيرة في صور وبعلبك والضاحية الجنوبية لبيروت وفي كسروان والمعيصرة على خطوط 66 كيلو فولت والكثير من المناطق في لبنان. وان شاء الله، سننجز تصليح شبكة صيدا وجزين خلال عشرة ايام، يليها الزهراني وصور، ثم المناطق الأخرى عندما تسمح لنا الأوضاع الامنية بذلك".
بدوره، قال خريس: "الاضرار كبيرة جدًا بالشبكة، وهذه هي همجية العدو الاسرائيلي التي عودنا عليها بشكل دائم ومستمر، والمطلوب بعد العودة السريعة لاهلنا إلى قراهم ومدنهم تشكل انتصاراً. اليوم شاهدنا ورش العمل التي تعمل بجدية وفاعلية، وإننا نحيي الجميع على جهودهم الجبارة".
وكان عقد لقاء موسع في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، تخلله تحديد الأولويات وتصليح الأعطال والشبكات المتضررة.
وكانت كلمة لرئيس اتحاد بلديات قضاء صور أكد فيها على "التعاون بين الاتحاد ومؤسسة الكهرباء لما فيه مصلحة المواطن وعودة التيار الكهربائي لصور وضواحيها ومناطقها".
وقال: "نحن كاتحاد سنتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المواطن وإعادة التيار الكهربائي لكل منزل".
أخبار لبنان
أضرار
شبكات
الكهرباء
التيار
سيعود
تدريجيًا
والمطلوب
مؤازرة
إتحاد
بلديات
القضاء
التالي
رطوبة منخفضة في طبقات الجو واستقرار تام في الأحوال الجوية
أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-27
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
2024-11-27
الـLBCI تفقدت الأضرار في النويري وواكبت العودة الى الضاحية الجنوبية
0
أمن وقضاء
2024-11-27
حميه من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع إتحاد بلديات الضاحية
أمن وقضاء
2024-11-27
حميه من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع إتحاد بلديات الضاحية
0
آخر الأخبار
2024-11-23
فرق الصيانة بالتعاون مع اتحاد بلديات صور وبلديتها تعمل على ترميم الشبكات في مركز شركة مياه صور لاعادة المياه الى المنازل
آخر الأخبار
2024-11-23
فرق الصيانة بالتعاون مع اتحاد بلديات صور وبلديتها تعمل على ترميم الشبكات في مركز شركة مياه صور لاعادة المياه الى المنازل
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-16
دمار الضاحية لا يمنع عصابات السرقة من سرقة مقتنيات المنازل .. وإتحاد بلديات الضاحية يتحرك
تقارير نشرة الاخبار
2024-11-16
دمار الضاحية لا يمنع عصابات السرقة من سرقة مقتنيات المنازل .. وإتحاد بلديات الضاحية يتحرك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:45
وزير الثقافة لـ جدل: فحوى الإتفاق تطبيق الـ1701... واللبنانيون أثبتوا في هذه الأزمة الإحتضان والتناغم
أخبار لبنان
15:45
وزير الثقافة لـ جدل: فحوى الإتفاق تطبيق الـ1701... واللبنانيون أثبتوا في هذه الأزمة الإحتضان والتناغم
0
أخبار لبنان
14:52
السفير المصري: اتفاق وقف اطلاق النار ليس هدنة... واي اسم يحظى على توافق سيحصل على الدعم
أخبار لبنان
14:52
السفير المصري: اتفاق وقف اطلاق النار ليس هدنة... واي اسم يحظى على توافق سيحصل على الدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مع وقف النار... الجيش الاسرائيلي يوسع رقعة تحذيراته والـLBCI تعاين مدينة النبطية المنكوبة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مع وقف النار... الجيش الاسرائيلي يوسع رقعة تحذيراته والـLBCI تعاين مدينة النبطية المنكوبة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:22
سعيد لـ"جدل": لبنان تحرر من الضغط الايراني ولدينا قدرة لتنفيذ القرار 1701 وأصبحنا تحت وصاية دولية
آخر الأخبار
15:22
سعيد لـ"جدل": لبنان تحرر من الضغط الايراني ولدينا قدرة لتنفيذ القرار 1701 وأصبحنا تحت وصاية دولية
0
أمن وقضاء
05:18
المتحدث باسم اليونيفيل للـLBCI: جنود حفظ السلام يواصلون التواجد في جميع أنحاء منطقة عملياتهم
أمن وقضاء
05:18
المتحدث باسم اليونيفيل للـLBCI: جنود حفظ السلام يواصلون التواجد في جميع أنحاء منطقة عملياتهم
0
خبر عاجل
2024-11-26
وصول الطائرة السعودية الـ٢٤ الى مطار بيروت محملة بالمساعدات الاغاثية
خبر عاجل
2024-11-26
وصول الطائرة السعودية الـ٢٤ الى مطار بيروت محملة بالمساعدات الاغاثية
0
خبر عاجل
2024-11-27
أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر
خبر عاجل
2024-11-27
أدرعي لسكان الجنوب: التحرك نحو هذه المناطق يعرضكم للخطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
تقارير نشرة الاخبار
14:14
اليكم صحة ما جرى في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مع وقف النار... الجيش الاسرائيلي يوسع رقعة تحذيراته والـLBCI تعاين مدينة النبطية المنكوبة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مع وقف النار... الجيش الاسرائيلي يوسع رقعة تحذيراته والـLBCI تعاين مدينة النبطية المنكوبة
0
أخبار دولية
14:05
البيتكوين من 10 سنتات إلى ثروة بقيمة 100,000 دولار
أخبار دولية
14:05
البيتكوين من 10 سنتات إلى ثروة بقيمة 100,000 دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تمويل إعادة الإعمار مفتاح المرحلة المقبلة للبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تمويل إعادة الإعمار مفتاح المرحلة المقبلة للبنان
0
أمن وقضاء
13:58
مواكبةً للعودة... إرشادات من الدفاع المدني للمواطنين
أمن وقضاء
13:58
مواكبةً للعودة... إرشادات من الدفاع المدني للمواطنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حقيقة إخطار إسرائيل واشنطن بالهجوم الذي استهدف البيسرية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
حقيقة إخطار إسرائيل واشنطن بالهجوم الذي استهدف البيسرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بري فاجأ لودريان بموعد جلسة انتخاب الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بري فاجأ لودريان بموعد جلسة انتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش الاسرائيلي لا يزال متأهبا... وقف اطلاق النار تحت اختبار الستين يوما
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجيش الاسرائيلي لا يزال متأهبا... وقف اطلاق النار تحت اختبار الستين يوما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
تقارير نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية - "بعدما تلكأت الدولة وحزب الله عن إرشاد الناس وإطلاعهم على حقيقة العودة... قررنا أن نفعل"
2
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الـLBCI تصارح اللبنانيين بحقيقة بنود ورقة وقف إطلاق النار
3
خبر عاجل
08:17
بيان من أدرعي الى سكان الجنوب...
خبر عاجل
08:17
بيان من أدرعي الى سكان الجنوب...
4
خبر عاجل
14:05
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب
خبر عاجل
14:05
نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب
5
اقتصاد
13:14
بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
اقتصاد
13:14
بيان من وزارة المالية بشأن رواتب القطاع العام والمتقاعدين والاسلاك العسكرية
6
أخبار لبنان
00:58
أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر
أخبار لبنان
00:58
أدرعي: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرّض نفسه للخطر
7
خبر عاجل
09:48
رئيس مطار بيروت فادي الحسن للـLBCI: كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول
خبر عاجل
09:48
رئيس مطار بيروت فادي الحسن للـLBCI: كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول
8
خبر عاجل
06:58
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عصفور أو مسيرة إسرائيلية صغيرة الحجم تم تشخصيها بالخطأ كمسيرة تابعة لـ"حزب الله" ما أدى الى اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لبنان
خبر عاجل
06:58
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عصفور أو مسيرة إسرائيلية صغيرة الحجم تم تشخصيها بالخطأ كمسيرة تابعة لـ"حزب الله" ما أدى الى اطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More