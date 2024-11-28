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حايك تفقد أضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيًا والمطلوب مؤازرة من إتحاد بلديات القضاء

أخبار لبنان
2024-11-28 | 13:32
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حايك تفقد أضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيًا والمطلوب مؤازرة من إتحاد بلديات القضاء
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حايك تفقد أضرار شبكات الكهرباء في صور: التيار سيعود تدريجيًا والمطلوب مؤازرة من إتحاد بلديات القضاء

تفقد مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الاضرار التي لحقت بمحطات وشبكات الكهرباء في صور وضواحيها، بحضور النائب علي خريس.

وبعد الجولة على الشبكات المتضررة، قال حايك: "هناك اضرار كبيرة لحقت بالشبكة، وثمة خطة للمؤسسة في كافة المناطق اللبنانية لا سيما في الجنوب، هدفها الاول تصليح الخطوط في الجنوب التي توصل محطات التحويل. وهنا أحيي زملائي الذين كانوا إلى جانبي، على الجهود التي بذلوها من خلال الورش التي بدأت بالعمل في كل المناطق وأسفرت عن عودة التيار اليها تدريجيا بما فيها مدينة صور".

وأشار إلى أننا "طلبنا من اتحاد بلديات صور ورئيسه حسن دبوق المساعدة في تحديد الأولويات، سواء لمضخات المياه او للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم".

وأكد أن "التيار الكهربائي سيعود الى حاصبيا مطلع الأسبوع المقبل. وقد أجرينا مسحًا لخط النبطية الزهراني المتضرر بشكل كبير. كما تبلغت من شركات الخدمات بخصوص المسح على خط السلطانية وادي جيلو، أنه ليس باستطاعتنا الدخول الى منطقة السلطانية حتى الطيبة بسبب الأوضاع الامنية".

وعن الفترة المطلوبة لاعادة التغذية بالتيار، قال حايك: "التيار سيعود تدريجيًا، ومن المهم توفر المؤازرة من اتحاد بلديات قضاء صور لتسهيل أمور المواطنين خصوصا في المرحلة الاولى".

ولفت إلى أن "هناك اضرار كبيرة في صور وبعلبك والضاحية الجنوبية لبيروت وفي كسروان والمعيصرة على خطوط 66 كيلو فولت والكثير من المناطق في لبنان. وان شاء الله، سننجز تصليح شبكة صيدا وجزين خلال عشرة ايام، يليها الزهراني وصور، ثم المناطق الأخرى عندما تسمح لنا الأوضاع الامنية بذلك".

بدوره، قال خريس: "الاضرار كبيرة جدًا بالشبكة، وهذه هي همجية العدو الاسرائيلي التي عودنا عليها بشكل دائم ومستمر، والمطلوب بعد العودة السريعة لاهلنا إلى قراهم ومدنهم تشكل انتصاراً. اليوم شاهدنا ورش العمل التي تعمل بجدية وفاعلية، وإننا نحيي الجميع على جهودهم الجبارة".

وكان عقد لقاء موسع في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، تخلله تحديد الأولويات وتصليح الأعطال والشبكات المتضررة.

وكانت كلمة لرئيس اتحاد بلديات قضاء صور أكد فيها على "التعاون بين الاتحاد ومؤسسة الكهرباء لما فيه مصلحة المواطن وعودة التيار الكهربائي لصور وضواحيها ومناطقها".

وقال: "نحن كاتحاد سنتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة المواطن وإعادة التيار الكهربائي لكل منزل".

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