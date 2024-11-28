السفير المصري: اتفاق وقف اطلاق النار ليس هدنة... واي اسم يحظى على توافق سيحصل على الدعم

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن أي اسم لرئاسة الجمهورية يحظى على توافق سيحصل على الدعم، لافتا الى أن الهدف انتخاب رئيس يجمع عليه اللبنانيون".



ولفت موسى في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن "هذه الفترة تحتاج إلى مرونة كبيرة والبلد يحتاج إلى إجراءات، مشددا على أن "على كل القوى السياسية أن تضع أسماء لإجراء عملية إنتخاب رئيس ونحن كلجنة خماسية لا نتحدث مع بري أو أي أحد آخر بالأسماء".



وقال: "سنحث الاطراف على ان تكون جلسة 9 كانون الثاني جلسة ينتخب فيها رئيس".



وفي ما خص موضوع وقف اطلاق النار، أكد موسى أن الاتفاق ليس هدنة موقنة بل اتفاق دائم، وشدد على أنه "يجب تأهيل الجيش اللبناني بقدر المهمة الموكلة اليه بموجب الاتفاق وأن المسؤولية اليوم باتت تقع على الدولة اللبنانية".



وأشار موسى الى أن "الدول المانحة والمنظمات الدولية لن تذهب باتجاه اعادة الاعمار بغياب رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات".



وفب سياق آخر، لفت الى اننا "لا نستطيع فصل ما يحدث في سوريا عن أمور أخرى تحدث خارج الإقليم ويجب أن تُحل مشاكل كثيرة في العالم على رأسها المسألة الروسية الأوكرانية لتعود سوريا إلى مسارها الصحيح".