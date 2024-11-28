وزير الثقافة لـ جدل: فحوى الإتفاق تطبيق الـ1701... واللبنانيون أثبتوا في هذه الأزمة الإحتضان والتناغم

أوضح وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أننا "بمعرض إعلان أن لبنان وإسرائيل ارتضيا أخيرًا بالمضي قدمًا لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701."



وفي حديث لـ"جدل" عبر الـLBCI، أشار إلى أن "المسألة مرتبطة بكل لبنان ومستقبله ومصيره، وفحوى الإتفاق تطبيق الـ1701."



وأكد أن "ما قيل عما حصل في جلسة مجلس الوزراء بشأن قائد الجيش لا أساس له من الصحة، والجلسة كانت ودية وجلسة فرح."



وقال المرتضى إن "اللبنانيون أثبتوا في هذه الأزمة الإحتضان والتناغم، وعلينا أن نكون متراحمين بين بعضنا وأن نتواضع، وأؤمن أن إسرائيل مقتنعة بأن لا رسوخ لها في المنطقة قبل القضاء على الصيغة اللبنانية."