عطية لـ جدل:نتائج النزاعات في المنطقة كارثية علينا... والإتفاق جيد لكنه غير كاف

رأى النائب سجيع عطية أن "التوافق هو الذي يؤكد أن الشخصية لا تشكل تحديًا لأحد،" مشيرًا إلى أنه "لقائد الجيش حظوظ كغيره."



واعتبر في حديث لـ"جدل" عبر الـLBCI أن "إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل جيد لكنه غير كاف، وعليه أن يكون محددًا وواضحًا أكثر."



وقال: "لقد اتضح أن نتائج النزاعات في المنطقة كارثية علينا، ويجب أن يكون هناك ورشة عمل فعلية على كافة المستويات."



كما أشار عطية إلى أنه "لا يمكن لأي طائفة أن تبني وحدها، وعلى رئيس الجمهورية مسؤولية كبيرة، لذلك يجب أن يكون موثوقًا من الجميع."







