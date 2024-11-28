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حمية: كل قرى البقاع الأوسط والبقاع خير مثال على أن وطننا عصي على الفتنة

أخبار لبنان
2024-11-28 | 16:20
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حمية: كل قرى البقاع الأوسط والبقاع خير مثال على أن وطننا عصي على الفتنة
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حمية: كل قرى البقاع الأوسط والبقاع خير مثال على أن وطننا عصي على الفتنة

كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على منصة "إكس": "خلال اللقاء مع مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي، اكدنا ان كل من مجدل عنجر ودير الأحمر وكل قرى البقاع الاوسط والبقاع خير مثال على أن وطننا عصي على الفتنة وخلال شهرين لم تحصل ضربة كف."
وقال: "لكما الشكر ولكل لبنان على احتضان اهلهم واهلنا خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان".

 

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