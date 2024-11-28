خضر: اللبنانيون يمرون بفترة صعبة وواحبنا أن نكون إلى جانب الناس

تفقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر المراكز والمواقع التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي في مدينة بعلبك.



وكانت البداية من مركز الدفاع المدني الإقليمي في دورس حيث وضع إكليل ورد على الركام تحيةً لشهداء المركز ورئيسه بلال رعد، ومن بعده المنشية في جوار قلعة بعلبك الأثرية ومحيط أوتيل بلميرا التاريخي. ووجه خضر التحية للشهداء، متمنيًا الشفاء للجرجى والصبر والسلوان للذين خسروا أحبة وممتلكات.



وقال: "رغم الألم تأتي زيارتنا الى مركز الدفاع المدني، واللبنانيون يمرون في فترة صعبة، وواحبنا ان نكون إلى جانب الناس."