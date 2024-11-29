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مياه لبنان الجنوبي: خطة شاملة لتقييم وإصلاح الأضرار في المرافق والمنشآت

أخبار لبنان
2024-11-29 | 02:53
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مياه لبنان الجنوبي: خطة شاملة لتقييم وإصلاح الأضرار في المرافق والمنشآت
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مياه لبنان الجنوبي: خطة شاملة لتقييم وإصلاح الأضرار في المرافق والمنشآت

أعلن المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر في تعميم اصدره اليوم، إلى كل الدوائر والمصالح في المؤسسة، يتضمن "إجراءات لإطلاق خطة طارئة لتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بمرافقها ومنشآتها المائية، وذلك ضمن إطار جهودها المتواصلة لضمان استمرارية خدمات المياه وجودتها للمواطنين".

وتضمن التعميم "خطة إدارية تنظيمية، تشمل حزمة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، في المناطق الجنوبية كافة، ضمن نطاق صلاحيات المؤسسة".

كما تضمنت الخطة الاجراءات والمهام العاجلة التالية:

- إعادة فتح الدوائر كافة في كل المناطق وعودة العمل إلى طبيعته في كافة المصالح والمرافق والمنشآت لـ: 

-إجراء مسح شامل وفوري للأضرار في المحطات الرئيسية والآبار وشبكات التوزيع.

- تفعيل فرق الصيانة وتزويدها بالمعدات اللازمة لتسريع عمليات الإصلاح.

-تحديد الأولويات وإمكانية الحاجة للتعاون مع متعهدين متخصصين لدعم جهود إعادة التأهيل وتسريع وتيرة العمل.

-إجراء مسح للمشتركين المتضررين، لتجميد رسوم الاشتراكات للوحدات السكنية والتجارية المتضررة ما لم يتم إصلاحها قبل نهاية العام.

وأكد ضاهر أن "المؤسسة ستعمل على مدار الساعة لضمان عودة الخدمات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن"، شاكرا "فرق العمل الفنية التي باشرت مهامها فعلياً في مختلف المناطق المتضررة".

وشدد التعميم على "اجراء مسح لحاجات محطات الآبار في القرى والبلدات للمازوت، لتأمين احتياجات التشغيل الضرورية، بما فيها المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات، لضمان استمرارية خدمات المياه للمواطنين."

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