الجيش: تحرير 3 سوريين بعد خطفهم من قبل عصابة

بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوريين (م.م.) و(م.ع.) و(أ.م.) في بلدة حوش السيد علي – البقاع بعد استدراجهم وخطفهم من قبل عصابة بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٤.
تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص.… pic.twitter.com/q4AHyccSaO
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 29, 2024
بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤، بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوريين (م.م.) و(م.ع.) و(أ.م.) في بلدة حوش السيد علي – البقاع بعد استدراجهم وخطفهم من قبل عصابة بتاريخ ٢٤/ ١١/ ٢٠٢٤.
تجري المتابعة لتوقيف الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص.… pic.twitter.com/q4AHyccSaO