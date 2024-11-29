الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة عيناتا اليوم

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 29/ 11/ 2024، ما بين الساعة 14.00 والساعة 16.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قنابل طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة عيناتا – الجنوب".