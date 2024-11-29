قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع أختام على مستودع حديدي ومولد كهرباء وتوابعه في بيروت

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه "بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة، وبناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف، أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود قرارا حمل الرقم 1023/ب تاريخ 28-11-2024 قضى بإقفال ووضع الأختام على مستودع حديدي ومولد كهرباء وتوابعه في مدينة بيروت، وجاء فيه:



المادة الأولى: يقفل وتوضع الأختام على مستودع حديدي وعلى مولد كهرباء وخزان مازوت موجودين على سطحه، مركز من دون ترخيص على العقار التابع لمستشفى جمعية دار العجزة الإسلامية في بيروت القائم على العقار رقم 2608 المزرعة عائد إلى السيد محمد أحمد عبد السلام، وذلك بعد إخلائه من بطاريات الليثيوم الموجودة داخل هذا المستودع.

المادة الثانية: يمنع منعا باتا فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية، عملا بالمادة 395 من قانون العقوبات".



وأشارت دائرة العلاقات العامة إلى أن "المحافظ عبود كلف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس، تنفيذ هذا القرار".



ولفتت إلى أنه "تم اليوم صباحا تنفيذ قرار الإقفال أعلاه ووضع الأختام من قبل مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، بمؤازرة عناصر من مكتب بيروت الإقليمي في أمن الدولة وفوج حرس مدينة بيروت"