رئيس مطار بيروت: شركات الطيران بدأت باستئناف رحلاتها

أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أن بعض شركات الطيران بدأ باستئناف رحلاته ومن المتوقع أن تكون 90% من شركات الطيران عاودت رحلاتها بحدود 15 كانون الاول والحجوزات بدأت تتزايد بدرجة كبيرة.



واشار للـ LBCI الى أن العدوان الحق اضرارا على صعيد حركة الركاب لكن لا اضرار مادية في المطار والجميع على استعداد لاستقبال الوافدين.