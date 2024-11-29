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قاسم: التنسيق بين المقاومة والجيش سيكون عالي المستوى... وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2024-11-29 | 12:13
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قاسم: التنسيق بين المقاومة والجيش سيكون عالي المستوى... وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس
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قاسم: التنسيق بين المقاومة والجيش سيكون عالي المستوى... وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن اتفاق وقف اطلاق النار ليس معاهدة بل عبارة عن برنامج اجراءات نتفيذية لها علاقة بالقرار 1701، لافتا الى أنه "يؤكد على خروج الجيش الاسرائيلي من كل الاماكن التي احتلها وينتشر الجيش اللبناني لكي يتحمل مسؤوليته عن الامن وعن اخراج العدو من المنطقة".
وأشار قاسم في اول خطاب له بعد وقف اطلاق النار، الى أن التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عالي المستوى لتنفيذ الاتفاق.
ولفت الى أن المقاومة تنظر للجيش اللبناني على أنه جيش وطني وأن الاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية، قائلا: "وافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا بالدفاع".
كما أكد أن المقاومة ستهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية، آملا أن يكون في الموعد المحدد في 9 كانون الثاني ولافتا الى أنه "سنتعاون مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد المستقل في اطار اتفاق الطائف".
هذا واعلن اننا "سنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية وستكون المقاومة جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني وسيكون حضورنا في الحياة السياسية الاقتصادية فاعلا ومؤثرا فالرهانات على اضغاف الحزب فشلت".
وقال: "سنتابع عملية الاعمار والايواء الكريم ولدينا الآليات المناسبة وسنتعاون مع الدولة وكل الدول والمنظمات التي ترغب في ان تساعد لبنان".
واضاف: "الاسرائيلي وصل الى انسداد الافق والمقاومة اثبتت انها جاهزة والخطط التي وضعها الامين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصر الله هي خطط فعالة.
وتابع: "قررت انا اعلن كنتيجة لمعركة اولي البأس اننا امام انتصار كبير يفوق انتصار 2006 بسبب طول المدة وشراسة المعركة والتضحيات الكبيرة".
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