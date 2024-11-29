نبيل بدر للـ LBCI: فرصة جدية لانتخاب رئيس...و"ما حدا يقول انتصرنا"

رأى النائب نبيل بدر أن هذه أكثر مرة تكون فيها الفرصة جدية لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً الى أن المطلوب الاتفاق على اسم الرئيس او الذهاب الى اسمين في جلسة انتخاب لكن الأكيد أن الجميع مقتنع بضرورة تأمين النصاب، وعدّد أن من الاسماء التوافقية قائد الجيش واللواء البيسري ونعمت افرام.



ولفت في حديث للـ LBCI الى أن رئيس الجمهورية عليه أن يدير حواراً جديّاً للوصول الى خيار مشترك ولبنان جديد و"رغم كل شيء علينا أن لا نستخف بالقوة العسكرية لحزب الله والآن اصبح الجدال حول دور حزب الله المستقبلي"، كما قال.



وعن وقف اطلاق النار، قال بدر "ما حدا يقول انتصرنا" لكن يجب أن نتعلّم درساً مما حصل إذ تبيّن أن السلاح ليس رادعاً بل اصبح عبئاً على من يحمله وبالتالي يجب الذهاب الى استراتيجية الامن الوطني".



واعتبر أن الاتفاق هشّ واسرائيل تعامل حزب الله على اساس انه الطرف الاضعف وهي تكرّس معادلة جديدة في المنطقة. وأضاف: "الطريق من العراق الى لبنان لم يعد مؤمنا لحزب الله ولو طبقنا الـ1701 منذ البداية لما كنا قد وصلنا الى هنا".



ولفت الى أن اعادة الاعمار من مسؤولية حزب الله وفي حال لم يتمكن بذلك ستقع مشكلة مع بيئته.