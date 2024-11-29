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الحاج للـLBCI: الجيش هو الضمانة... وأخشى من الحصار الاقتصادي في حال لم يطبق الاتفاق

أخبار لبنان
2024-11-29 | 16:04
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الحاج للـLBCI: الجيش هو الضمانة... وأخشى من الحصار الاقتصادي في حال لم يطبق الاتفاق
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الحاج للـLBCI: الجيش هو الضمانة... وأخشى من الحصار الاقتصادي في حال لم يطبق الاتفاق

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أننا "امام اتفاق يريد تفكيك الجناح العسكري لحزب الله، لافتا الى أن "اتفاق وقف اطلاق النار اما أن يؤدي الى الذهاب نحو الدولة الفعلية واما يؤدي الى حرب جديدة وحصار اسرائيلي".

وشدد الحاج في حديث للـLBCI، على أنه "اذا لم يتم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار فالعواقب ستكون وخيمة واسرائيل لن تفرق بين الدولة وحزب الله".

ولفت الى أن هناك ايحاء من حزب الله بحق الاحتفاظ بالسلاح، مشيرا الى أننا "لسنا من منطق الشماتة ولا التخوين والوقت حان لبناء الدولة".

وأكد الحاج أنه يجب تأمين الغطاء السياسي للجيش لتنفيذ مهامه، مشيرا الى أن هناك ورشة ستحصل في المؤسسة العسكرية، ومعتبرا ان "هذه المؤسسة هي الضمانة". 

ورأى أن الجيش قادر على تحقيق نتيجة افضل من النتيجة التي حققها حزب الله.

وشدد على ضرورة اعادة تقوية الاقتصاد الشرعي الذي سيؤمن ايرادات كبيرة للدولة، مبديًا خشيته من الحصار الاقتصادي على لبنان في حال لم يطبق الاتفاق". 

وفي الملف الرئاسي، قال الحاج: "سننطلق من الغد بمشاورات واسعة ولدينا مواصفات معينة وهدفنا بناء دولة".
 
أما في موضوع السلام مع اسرائيل، شدّد الحاج على أن "لبنان واضح في هذا المجال وانه متمسك بالمبادرة العربية وبحل الدولتين وهذا الموضوع لسيت محط نقاش".

أخبار لبنان

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