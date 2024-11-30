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وزارة الأشغال أنهت تأهيل الفجوتين على طريق المصنع

أخبار لبنان
2024-11-30 | 03:50
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وزارة الأشغال أنهت تأهيل الفجوتين على طريق المصنع
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وزارة الأشغال أنهت تأهيل الفجوتين على طريق المصنع

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