أدرعي: هاجمنا في سوريا بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان

#عاجل جيش الدفاع هاجم في سوريا بنى تحتية عسكرية بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها حزب الله الإرهابي بشكل نشط لنقل وسائل قتالية



🔸قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في وقت سابق اليوم بمهاجمة بنى تحتية عسكرية بالقرب من… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024

أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه هاجم في سوريا بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.وقال، عبر اكس، إنّها المعابر التي استخدمها "حزب الله" بشكل نشط لنقل وسائل قتالية.وأضاف: "قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في وقت سابق اليوم بمهاجمة بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها "حزب الله" بشكل نشط لنقل وسائل قتالية من سوريا إلى لبنان.وجاءت هذه الغارة بعد رصد نقل وسائل قتالية لـ"حزب الله" من سوريا إلى لبنان حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار مما يشكل تهديدًا لدولة إسرائيل وانتهاكًا لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار.ويستخدم حزب الله بدعم من النظام السوريّ، بنى تحتية مدنية لتنفيذ عمليات ولنقل وسائل قتالية معدة للاستخدام ضد مواطني دولة إسرائيل.سيواصل الجيش العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل ينتهك تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار."