أدرعي: هاجمنا في سوريا بنى تحتية عسكرية قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان

#عاجل جيش الدفاع هاجم في سوريا بنى تحتية عسكرية بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها حزب الله الإرهابي بشكل نشط لنقل وسائل قتالية
🔸قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في وقت سابق اليوم بمهاجمة بنى تحتية عسكرية بالقرب من…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024
#عاجل جيش الدفاع هاجم في سوريا بنى تحتية عسكرية بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها حزب الله الإرهابي بشكل نشط لنقل وسائل قتالية
🔸قامت مقاتلات تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية في وقت سابق اليوم بمهاجمة بنى تحتية عسكرية بالقرب من…