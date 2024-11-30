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الطائرة السادسة والعشرون من المساعدات السعودية وصلت إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
2024-11-30 | 05:27
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الطائرة السادسة والعشرون من المساعدات السعودية وصلت إلى مطار بيروت
يواصل الجسر الجويّ الإغاثيّ السعوديّ، الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للجمهورية اللبنانية، بإرسال الطائرات الإغاثية.
ووصلت اليوم الطائرة السادسة والعشرون إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ - بيروت و على متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية وإيوائية.
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