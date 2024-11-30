الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل أرنون- النبطية اليوم

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30 / 11 /2024، ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير قذائف وذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقل أرنون – النبطية".