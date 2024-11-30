حميه: معبر المصنع الحدودي أصبح سالكا بشكل طبيعي

أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

أدرعي إلى اللبنانيين: حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها

الحاج للـLBCI: الجيش هو الضمانة... وأخشى من الحصار الاقتصادي في حال لم يطبق الاتفاق