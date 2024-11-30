أدرعي: عملنا ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار

#عاجل جيش الدفاع عمل اليوم ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار



🔸عمل جيش الدفاع خلال اليوم في أعقاب عدة أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار.



🔸في وقت سابق اليوم تم رصد وصول عدد من المسلحين إلى… pic.twitter.com/9IwQQ3egLb — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في حسابه عبر منصة إكس أن "الجيش الاسرائيلي عمل اليوم ضد أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار".وجاء في منشوره: "عمل جيش الدفاع خلال اليوم في أعقاب عدة أنشطة في لبنان شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل وخرقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار.في وقت سابق اليوم تم رصد وصول عدد من المسلحين إلى منطقة جنوب لبنان حيث قاموا بنقل وسائل قتالية من نوع RPG وصناديق ذخيرة وعتاد عسكري آخر إلى متن سيارة. بعد وقت قصير هاجمت طائرة لسلاح الجو السيارة.كما تم رصد وصول عدد من المخربين إلى مباني تم تجريمها كتلك التي يعمل فيها حزب الله الأرهابي في جنوب لبنان حيث هاجمت قوات جيش الدفاع المخربين. بعد وصول القوة عثرت عليهم وسائل قتالية ومنها قنابل يدوية ومسدس.كما تم رصد أنشطة ارهابية في موقع لحزب الله في منطقة صيدا وفي داخله منصات صاروخية لحزب الله حيث هاجمت طائرات حربية المنصات.في حادث آخر هاجمت طائرة لسلاح الجو في عمق لبنان مركبة عسكرية عملت داخل بنية تحتية لانتاج الصواريخ لحزب الله.جيش الدفاع منتشر في جنوب لبنان ويعمل ضد كل تهديد على دولة إسرائيل وسيفرض كل خرق لتفاهمات وقف إطلاق النار."