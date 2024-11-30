باسيل: الهدنة ليست سلاماً

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "لا يمكن إيقاف الحرب الا بالسلام، فالهدنة ووقف الأعمال العدائية وإطلاق النار ليست بسلام.وقال: "السلام يتحقق بالحقوق والعدالة، وصحيح أن السلام يناقشه الحكام ويفاوضون للوصول اليه، ولكن من يصنعه هو الشعب والأطفال، أطفال الميلاد".كلام باسيل جاء خلال افتتاح معرض البترون الميلادي.ولفت رئيس التيار الوطني الحر الى أن "البترون وكما كل عام ترتدي ثياب الميلاد وتتكرس عاصمة لهذا العيد. فتبّث البترون رسالة الفرح والمحبة والعطاء وهذه معاني تعيشها البترون، فكما استقبلت أهلها من البقاع والجنوب وبيروت فهي تستقبل اليوم جميع اللبنانيين ليعيشوا فرح العطاء والمحبة".وقال باسيل: "نصرّ كل عام، وعلى الرغم من الظروف الصعبة أن نعيش الميلاد في البترون وتكريسها عاصمة من عواصم الميلاد في العالم، من خلال تحدّي الصعاب وخصوصا الحرب التي لا يمكن تحدّيها إلا بالسلام وفي كل مرّة نكون أمام خيار الانكسار في مواجهة الحرب أو أن نكمل، فنُكمل".وأضاف: "هذا هو معنى الميلاد، ميلاد السلام ميلاد المسيح الذي أتى بالسلام للبشرية وهذا هو المعنى الأهم لنضالنا وكفاحنا وهو السلام".