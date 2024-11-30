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رسالة صوتيّة من المدير العام لطيران الشرق الأوسط الى العاملين في الشركة (فيديو)

أخبار لبنان
2024-11-30 | 10:15
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رسالة صوتيّة من المدير العام لطيران الشرق الأوسط الى العاملين في الشركة (فيديو)
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رسالة صوتيّة من المدير العام لطيران الشرق الأوسط الى العاملين في الشركة (فيديو)

أرسل المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت رسالة صوتية الى جميع العاملين في الشركة.

أبرز ما جاء فيها: "في الشهرين الماضيين أثبتّم انكم "قدّها وقدود" لقد وضعتم شركتنا ولبنان فوق كل اعتبار".

واضاف "بتكبّروا القلب"، اليوم انتم موضع فخر للبنان والعالم بأسره".

**تجدون التسجيل الصوتي أدناه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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