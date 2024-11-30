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وزير البيئة جال في مدينة النبطية: سنعيد إطلاق برنامح الاستجابة للحاجات الإنسانية

أخبار لبنان
2024-11-30 | 11:37
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وزير البيئة جال في مدينة النبطية: سنعيد إطلاق برنامح الاستجابة للحاجات الإنسانية
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وزير البيئة جال في مدينة النبطية: سنعيد إطلاق برنامح الاستجابة للحاجات الإنسانية

جال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين، في مدينة النبطية، في أول زيارة لمسؤول حكومي بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي، يرافقه مستشاره جواد سبيتي. واستقبلته محافظ النبطية هويدا الترك في غرفة ادارة الكوارث، بحضور رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر حيث كان استعراض لأوضاع العائدين الى بلداتهم ومنازلهم، وضرورة مواكبتهم وتأمين الإيواء لهم وخصوصا لمن تدمرت منازلهم. 

بعد ذلك، تفقد ياسين برفقة الترك وجابر مبنى بلدية النبطية المدمر، وقال: "نشدد على أهمية أن تعود الناس الى بلداتها ومنازلها، والانتصار الحقيقي عندما يعود أهالي الجنوب والنبطية والبقاع الغربي والهرمل والضاحية وبعلبك. وبالأمس أظهرت الاحصاءات أن أكثر من 88 بالمئة من الأهالي عادوا الى بلداتهم وهذا هو الانتصار الحقيقي، ولكن الانتصار الثاني هو عندما نعيد بناء المؤسسات والمدارس والمنازل. ونشدد على بناء المؤسسات كالبلديات والمحافظة والصحة والبيئة والمياه وكل مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية، وبالتأكيد تكون القوى الأمنية هي الاساس في المرحلة المقبلة في عملية اعادة البناء". 

وأضاف: "في الأسبوع المقبل سنعيد اطلاق برنامج الاستجابة الى الحاجات الإنسانية الذي كنا باشرنا فيه على مستوى كل لبنان لمساعدة الأهالي النازحين بالتعاون مع منظمات دولية شريكة ومع الكثير من الهيئات الانسانية، وسنعيد تصميمه وتصويب عمله ليعمل بشكل مكثف في منطقة الجنوب والنبطية وفي البقاع والهرمل، وسيكون لنا موعد يوم الأربعاء المقبل". 

بدورها، شددت الترك على أن عودة الأهالي يجب أن تقترن بتوفر الخدمات، قائلة: "نحن بالتأكيد سنواكب كل ما يمكن فعله مع مؤسسات الدولة لنؤمن الاستجابة السريعة لتوفير الخدمات".

كما كانت جولة لياسين في الوسط التجاري المدمر، حيث التقى العديد من أصحاب المحال وتفقد المحال التي أعيد افتتاحها وهنأ أصحابها على "هذه البادرة السريعة".

أخبار لبنان

ناصر ياسين

النبطية

برنامح الاستجابة للحاجات الإنسانية

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