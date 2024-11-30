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ناشطون ونواب: اعتداء الحزب على الحريات بخطورة الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
2024-11-30 | 16:25
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ناشطون ونواب: اعتداء الحزب على الحريات بخطورة الاعتداءات الإسرائيلية
أصدر ناشطون ونواب بيانا، قالوا فيه: "تجرّأ عدد من عناصر حزب الله اليوم على الاعتداء على الزميل الصحافي داود رمال، فيما كان يقرأ الفاتحة عن روح والدته، فوق ضريحها في بلدته الدوير قضاء النبطية في جنوب لبنان. وذلك تطبيقاً لتهديدات صدرت عن أبواق تابعين لحزب الله توعّدوا بعد انتهاء الحرب أن يعتدوا على المستقلّين الذين رفضوا توريط لبنان في حرب إيرانية وقودها الشيعة ومناطقهم وأبنائهم".
وأضاف البيان: "نحن الموقّعون أدناه نعتبر هذه الجريمة تطوّراً كبيراً لا يقلّ خطورة عن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب. لأنّ الحريّة غالية مثل الأرض، ولأنّ الاعتداء السياسي على المختلفين مع حزب الله في الداخل هو مقدّمة لاعتداءات على الشخصيات والأطراف التي اعترضت على إدخال أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية وكلّ لبنان، في حرب عبثية ذات أهداف تتجاوز لبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه، كما علّمنا الإمام موسى الصدر. إنّ هذا الاعتداء نضعه برسم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والقضائية، وبرسم كلّ الأحرار في لبنان. اليوم داود رمّال، وغداً أنت ونحن وكلّ لبنان. وهذا بيان مفتوح للتوقيع عليه من كلّ الأحرار".
الموقعون على البيان: علي مراد، علي الأمين، عماد الشدياق، قاسم يوسف، عباس الجوهري، وضاح الصادق، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، ابرهيم منيمنة، باتريك ريشا، هادي مراد، مالك مروة، جاد الأخوي، جاد يتيم، أحمد مطر، محمد شامي، محمد بركات.
أخبار لبنان
حزب الله
الاعتداء
داود رمال
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