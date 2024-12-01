بدعوة خاصة من ماكرون البطريرك الراعي يدشّن كاتدرائية نوتردام الأحد المقبل

يشارك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الأحد المقبل بدعوة خاصة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفال تدشين كاتدرائية نوتردام في باريس وذلك بعد اكتمال أعمال ترميمها إثر الحريق الذي تعرضت له.