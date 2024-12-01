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الراعي: نشكر الله على قرار وقف النار.. ونأمل أن يصبح سلامًا دائمًا

أخبار لبنان
2024-12-01 | 04:11
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الراعي: نشكر الله على قرار وقف النار.. ونأمل أن يصبح سلامًا دائمًا
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الراعي: نشكر الله على قرار وقف النار.. ونأمل أن يصبح سلامًا دائمًا

شكر البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي في عظة يوم الأحد، الله "على القرار الأميركيّ-الفرنسيّ بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدّة 60 يومًا".

وقال " نحن نأمل أن يصبح سلامًا دائمًا، ونخصّ بالشكر كلّ الذين عملوا لبنانيًّا ودوليًّا من أجل وقف النار هذا، ونهنّئ سكّان ضاحية بيروت وصور والجنوب وبعلبك وسواها الذين عادوا على الفور إلى بيوتهم ومناطقهم، وفي قلوبهم غصّة كبيرة على الذين قُتلوا من عائلاتهم، والذين دُمّرت بيوتهم. ونشكر كلّ الذين استقبلوهم في مناطقهم وسهّلوا لهم إقامتهم. ونعبّر عن امتنانًا للدوّل الشقيقة والصديقة على تضامنها وإرسالها المساعدات اللازمة، وللمؤسّسات الخيريّة التي تفانت في خدمتهم، وللجيش اللبناني الذّي ضحّى ببعض عناصره، الدفاع المدنيّ على حضوره ومواجهة النار وقد خسر بعضًا من عناصره إضافة الى الجسم الإعلامي الذي ضحى بعض أعضائه بحياتهم خلال الخدمة".

وأمل أن "يتمكّن لبنان وإسرائيل من تنفيذ نصّ "وقف الأعمال العدائيّة" ببنوده الثلاثة عشر التي تشكّل التفاهمات بين إسرائيل ولبنان والتي حدّدتها الولايات المتّحدة الأميركيّة لتنفيذ هذه البنود كاملة بنصّها وروحها. فنرجو أن تسلم الأوضاع في كلّ من اسرائيل ولبنان، ويعيشا بسلام وفقًا لهدنة 1949."

وختم "فلنصلِّ اليوم، أيّها الإخوة والأخوات الأحبّاء، شاكرين الله، على "وقف الأعمال العدائيّة بين إسرائيل ولبنان" راجين من العناية الإلهيّة جعله وقفًا دائمًا يحلّ معه سلام دائم وشامل وعادل، ونسأل الله أن يبارك الأشخاص ذوي الإعاقة ويومهم العالميّ. "

أخبار لبنان

النار..

ونأمل

سلامًا

دائمًا

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