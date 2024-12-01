النائب عناية عزالدين للـLBCI: على الدول دعم الجيش اللبناني ليس فقط بالكلام

اعتبرت النائب عناية عز الدين أنه "على الدول دعم الجيش اللبناني ليس فقط بالكلام، وعلى الدولة اللبنانية ان تقوم بواجبها أيضًا".



وقالت في حديث عبر شاشة الـLBCI "خِبرتنا مع اسرائيل منذ عام 2006 الى 7 تشرين الاول، كناية عن 35 الف انتهاك للقرار 1701".



واضافت "من كان لديه أدنى شك في همجية اسرائيل وأطماعها في لبنان، فقد برهنت له هذه الحرب عدوانها الغاشم، والحرب التي شهدناها في الشهرين الماضيين تكاد تكون الأكثر توحشًا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".



ورأت أن "قطر ستساعد لبنان بإعادة اعمار ما تدمّر، ولكن عملية اعادة الاعمار معقدة ولن تتمكن دولة واحدة من القيام بها".



