لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير 4 آب: إدراج البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء هو أمر غير مقبول

رأت لجان أهالي ضحايا وشهداء تفجير 4 آب ان اعتياد الفساد والاستمرار به أصبح لا يُطاق وغير مقبول.



وقالت: "إن إدراج البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء نهار الاثنين الموافق فيه 02/12/2024 المتضمن عرض الوضعية القانونية والوظيفية للمدعو هاني الحاج شحادة تمهيداً ربما لإعادته إلى عمله، هو أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يجوز أن يمرّ، سيما أن الأخير هو من المدعى عليهم في أكبر جريمة (تفجير مرفأ بيروت) وقد أُطلق سراحه بشكل غير قانوني. ومن ناحية أخرى، نود التذكير أنه وبعد الحرب والهدنة المعلنة، لم يعد من ظرف استثنائي يحول دون متابعة القضاء للإجراءات القانونية المتاحة واستكمال التحقيقات بغية إصدار القرار الاتهامي في جريمة العصر".