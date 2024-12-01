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البابا فرنسيس يحضّ الأطراف اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية "على الفور"
أخبار لبنان
2024-12-01 | 10:18
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البابا فرنسيس يحضّ الأطراف اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية "على الفور"
وجه البابا فرنسيس الأحد "دعوة ملحة إلى جميع السياسيين اللبنانيين" لانتخاب رئيس للجمهورية "على الفور" من أجل انتظام عمل مؤسسات البلاد.
وقال البابا في ساحة القديس بطرس بعد صلاة الأحد "أوجه دعوة عاجلة إلى جميع السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية على الفور ... حتى تعود المؤسسات إلى عملها الطبيعي للقيام بالإصلاحات اللازمة وضمان دور البلاد كمثال للتعايش السلمي بين مختلف الأديان".
وتأتي تصريحات البابا بعد أيام قليلة على دخول وقف إطلاق النار ، وقال البابا "أرحب بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة في لبنان وآمل أن يلتزم به جميع الأطراف ليتسنى للسكان المتضررين من النزاع، اللبنانيين والإسرائيليين، العودة إلى ديارهم".
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