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تدشين المرحلة الثانية من المساعدات السعودية الى لبنان

أخبار لبنان
2024-12-02 | 02:46
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تدشين المرحلة الثانية من المساعدات السعودية الى لبنان
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تدشين المرحلة الثانية من المساعدات السعودية الى لبنان

قام مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بتسيير الجسر الجوي المؤلف من 27 طائرة تحمل مواد غذائية وايوائية وطبية وحليب أطفال ومستلزمات العناية الشخصية والمستلزمات الشتوية والبطانيات بالتنسيق مع الجهات اللبنانية ذات العلاقة، لتوزيعها على الأسر النازحة في مراكز الإيواء بمختلف المناطق اللبنانية المتاحة مساهمة من المملكة في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية.

ويعتزم المركز البدء بالمرحلة الثانية من خلال تدشين وتنفيذ عدد من المشاريع الغذائية والإيوائية والصحية التي تلامس احتياجات الأسر المتضررة بالتعاون المشترك مع عدد من المنظمات الإنسانية الفاعلة الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المحلي في الداخل اللبناني للمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين والنازحين من أبناء الشعب اللبناني والتي ستساهم في تغطية جزء كبير لاحتياج أكثر من مليون و 600 ألف فرد.

ويؤكد على تكثيف العمل في المشاريع الإنسانية القائمة في لبنان من خلال المساهمة في تهيئة بعض المراكز الطبية لتقديم الخدمات الإسعافية للنازحين في إطار المشاريع الصحية التي قام المركز بتأهيلها وتغطية جزء من تكاليف تشغيلها في لبنان ومن أبرزها مستشفى الحريري في بيروت، ومستشفى طرابلس الحكومي في شمال لبنان، ومراكز الرعاية الصحية الأساسية في المناطق الأشد احتياجا في لبنان، ودعم برنامج الصحة والطفل في جميع أنحاء لبنان، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة والتي يستفيد منها مئات الآلاف من أبناء الشعب اللبناني واللاجئين على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمخابز في بعض المناطق التي يتواجد فيها النازحين، وتغطية الاحتياج عبر توزيع الكسوة الشتوية لآلاف الأسر اللبنانية.
 
للاطلاع على بيان مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية كاملا اضغط هنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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