السفير القطري من السراي: نقف مع لبنان دائما والقطريون سيأتون الى بيروت للسياحة

أعلن سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر حكومة وشعبا وأميرا تقف مع لبنان دائما، مشيرا الى أن "القطريين سيأتون الى لبنان للسياحة وتعود الحياة طبيعية إن شاء الله".



كلام السفير القطري جاء بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي حيث البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.



وبعد اللقاء، قال السفير القطري: "ناقشت مع ميقاتي موضوع المساعدات القطرية، وقد وصلت الى لبنان حتى الآن 21 طائرة من نوع "سي 17 "وكل طائرة تحمل حوالى 113 طنا من المساعدات واكثرها تم بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بناءً على طلب لجنة الطوارئ من السفارة القطرية، وهناك 80 في المئة منها مساعدات طبية".



وردا على سؤال عن مساهمة قطر في جهود اعادة الاعمار، قال: "لم نتطرق الى هذا الموضوع حتى الآن وفي المرحلة الأولى. نحن نقدم المساعدات الإنسانية وهناك مراحل ثانية كثيرة إن شاء الله".



سفيرة بولندا



واستقبل رئيس الحكومة سفيرة بولندا الجديدة الكسندرا بوكوفسكا ماكابي في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم مهامها في لبنان.

سعادة الشامي



كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب الحكومة سعادة الشامي وعرض معه التطورات الراهنة.