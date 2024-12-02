بخاش بعد لقاء دريان: تأهيل القطاع يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفدًا من نقابة الأطباء في لبنان برئاسة يوسف بخاش.



وأوضح بخاش، بعد اللقاء، أنّهم أطلعوا المفتي على التّحديات كلّها، التي واجهها القطاع الطبيّ، خلال تسعة أسابيع، خصوصًا معالجة أكثر من ١٦٥٠٠ جريح.



كما أطلعوه على رؤية النقابة بإعادة تأهيل والقيام من جديد بهذا القطاع الذي تضرر وإعادة تأهيل القطاع الاستشفائيّ الطبيّ.



وشدّد على أنّ هذا يستوجب انتخاب رئيس للجمهورية يمد يده للشرق والغرب ولدول الخليج وحامل هم المواطن اللبنانيّ وداعم للجيش اللبنانيّ، الذي هو يجب أن يكون الحاضن الأمنيّ لكلّ مواطن وخصوصًا بالتغيرات السريعة، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.



كما شدّد على ضرورة تشكيل حكومة همها الوحيد والأساسيّ إعادة بناء المؤسسات في لبنان، لإعادته على الخريطة الدولية.



وقال: "على الرغم من التحديات كلّها، التي عشناها بيّن القطاع الطبيّ بأنّه على قدر المسؤولية، ونحن نطمئن المجتمع اللبناني فنقول لهم "القطاع الصحيّ والاستشفائيّ سليم."



وأضاف: "هنالك عمل ينبغي تعزيزه في هذا القطاع، لكن استطاع أن يواجه التحديات وما زال اليوم المواطن اللبنانيّ يستطيع الحصول على أي خدمة طبية هو بحاجة لها."