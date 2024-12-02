إعتصام لحراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمستعان بهم أمام وزارة التربية

نفّذ إعتصام لحراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمستعان بهم أمام وزارة التربية.



وأكّد المعتصمون أنهم كانوا متعاقدين وفق الاصول وتم تحويلهم الى ملف الامم واليونيسف وقيل ان مصيرهم متعلق بتعليم النازحين السوريين.



كما طالبوا باستعادة حق سلب منهم وقالوا كفى مظلومية بعد اكثر من 10 سنوات من التعليم والتضحية.