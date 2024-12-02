بو حبيب التقى نظيره السعودي في القاهرة شاكرا ما قدمته المملكة من مساعدات

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في القاهرة.



وبعد اللقاء، قال بو حبيب: "شكرت سمو الأمير على ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية للبنان خلال العدوان الاسرائيلي، آملا استمرار الدعم السياسي والأخوي للنهوض بلبنان مجددا من خلال ورشة إعادة الاعمار وإستمرار المساعدات الانسانية".