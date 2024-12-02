0min

اجتماع لرئيس مجلس القضاء الاعلى مع الرؤساء الاول الاستئنافيين في المحافظات... وهذا ما تم التداول به

عقد اجتماع في مكتب الرئيس الاول لمحكمة التمييز - رئيس مجلس القضاء الاعلى مع الرؤساء الاول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك للتداول في الأمور القضائية المستجدة، بالإضافة إلى مقتضيات تسيير المرفق القضائي بعد العدوان الذي تعرض له لبنان.