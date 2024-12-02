لقاء سيدة الجبل: لتسليم سلاح "حزب الله" للجيش والسير نحو انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة

دعا "لقاء سيدة الجبل" الى التنفيذ الحرفي لاتفاق وقف إطلاق النار وتسليم سلاح "حزب الله" للجيش اللبناني والسير قدما نحو انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة قادرة لإطلاق ورشة إعادة النهوض.



واعتبر في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أن "وجود دستور للبنان يشكل في لحظة تبدلات كبرى تجري من حولنا الضمانة الأساسية لانتقال لبنان من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم"، مطالبا بـ"ضرورة تشكيل وإطلاق منبر يدعم تنفيذ الدستور ووثيقة الوفاق الوطني بالكامل يضم القوى المدنية والحزبية على مساحة لبنان".



وشدد "لقاء سيدة الجبل" على أن "حزب الله - إيران هو المسؤول المباشر والكامل عما حل بلبنان منذ أكثر من سنة من آلاف الضحايا ومن دمار كبير. وحيث تبين أن سلاحه لم يحمي لا لبنان ولا الطائفة الشيعية".